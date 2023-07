"Ztl non presidiata Notti da incubo"

"Una notte da incubo quella che sabato hanno dovuto subire i cittadini del Puntone che non hanno potuto dormire per gli schiamazzi che si sono prolungati fino alla mattina". Lo dicono i gruppi consiliari "Per Scarlino", "Pensiamo Scarlino" e "Scarlino Insieme". "Come tutti gli anni al Puntone è stata istituita la Ztl – aggiungono – ma, contrariamente agli anni passati, non è stato istituito il servizio notturno della Municipale – aggiungono – Ma, in conseguenza del fatto che questa "dilettantistica e sprovveduta" Amministrazione non ha provveduto alle assunzioni suppletive e necessarie nel periodo estivo, anche l’azione dei nostri valenti agenti risulta depotenziata". Poi chiudono: "Non se la passa certo meglio Scarlino capoluogo dove c’è l’anarchia più completa. Auspichiamo che di tale lassismo, disorganizzazione ed incompetenza, non ne approfittino i vandali che stanno imperversando a Follonica ed al Porto di Scarlino spostandosi nelle Ztl non presidiate".