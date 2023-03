Ztl, fioccano le multe Monta la protesta in città per il varco che non piace

Fioccano le multe nella Ztl a Massa e aumenta la protesta. È bastato un post sui social con il quale un residente si lamentava di avere ricevuto una multa per avere violato l’ingresso nella Ztl quando, come afferma il multato, ha fatto la rotonda per tornare indietro ma, dalla foto, con la parte retro dell’auto, avrebbe superato il limite del varco e sarebbe stato quindi sanzionato. Da questo si è scatenata una discussione che ha portato alla luce altre situazioni simili e proteste inducendo gli ammi9nistratori a limitare la possibilità di effettuare commenti. Naturalmente si sono creati due schieramenti tra chi afferma che la segnaletica è completa, l’infrazione è giusta perché ci sono regole da osservare e chi invece sostiene che si tratta di un balzello, l’ennesimo per fare cassa. L’istituzione della Ztl difesa a spada tratta dal sindaco aveva già creato polemiche precedenti che sono state oggetto di ricorsi. In tanti hanno cercato di moderare la discussione tra i pro e i contro cercando di introdurre quel concetto di "tolleranza" che in questo caso, per qualcuno sembra inapplicabile. In effetti qualche correttivo potrebbe essere introdotto, nel caso che si tratto di un superamento dei limiti accidentale, come sembra sia accaduto a l’autore del post, si dovrebbe appunto "tollerare perché è evidente la volontà di non invadere la Ztl – si legge – altrimenti si rischia proprio di far apparire la cosa come un vero e proprio balzello". In questo potrebbe trovare una logica il posizionamento della telecamera che rilevi chi effettivamente invade la Ztl entrando nel centro storico o almeno si trova nelle condizioni di dovere fare inversione dopo avere abbondantemente superato il varco e andare incontro a chi invece in buona fede, utilizza la rotonda per invertire e si trova con la parte posteriore dell’auto a superare quella linea immaginaria".