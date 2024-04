Zone d’ombra nel mondo del lavoro: "Redditi bassi e contratti precari"

I numeri sull’occupazione in provincia di Grosseto riferiti al 2023 e analizzati dall’Ufficio regionale di statistica sulla base di dati Istat traccia un territorio con poca natalità, bassi stipendi e settori che dovrebbero essere trainanti ma che in realtà hanno bisogno di cambiare marcia. Per Katiuscia Biliotti, segretaria provinciale Cisl il quadro è preoccupante.

"Nel 2050 – dice – la popolazione del nostro Paese scenderà di 5 milioni di persone e tra 30 anni avremo un forte cambiamento per età della popolazione. Il basso tasso di natalità dimostra che la politica sta compiendo da tempo un errore non lavorando sulle politiche di genere; In provincia di Grosseto abbiamo circa 215mila abitanti e ci sono 111mila donne e 105mila uomini e l’andamento della natalità ha sempre avuto, dal 2011, un saldo naturale negativo".

"In provincia il tasso di occupazione è in aumento – continua –, ma è anche in aumento il numero di cessazioni di rapporto di lavoro, per cui c’è una sostanziale riduzione del saldo netto. Dobbiamo tenere conto che sono molto utilizzati i contratti a termine: sugli avviamenti al lavoro che sono quasi 17mila nel 2023, oltre 12mila sono contratti a tempo determinato, solo poco più di mille sono contratti a tempo indeterminato, e solo 1400 sono intermittenti. Molto diffusi sono anche i contratti part-time, specialmente nel commercio dove la maggior parte degli impianti ha contratti tra le 20 e le 30 ore settimanali, con notevole incidenza sul reddito". I dati forniti da Biliotti consegnano un reddito medio della nostra provincia intorno ai 19mila euro, che è inferiore a quello medio toscano e a quello del resto di Italia che supera di poco il 21mila euro annui. I settori trainanti rimangono l’agricoltura, il commercio e il turismo. Il manifatturiero è composto perlopiù piccole imprese. Come si esce da questa crisi? Per Biliotti "dobbiamo preoccuparci e occuparci della diminuzione della popolazione in età lavorativa e per fare ciò serve una strategia che metta al centro le donne e i giovani. Dovremmo incentivare grandi aziende a fare investimenti in Maremma. A questi si aggiungono vere politiche di genere e interventi per aumentare l’autonomia dei giovani, oltre a investimenti su servizi di supporto alle famiglie con bambini". Di provincia povera ne parla anche Monica Pagni, segretaria Cigl. "Nel 2022 su 160mila contribuenti, circa 73mila erano sotto 15mila euro. C’è un problema salariale e occupazionale. I numeri inoltre ci consegnano una provincia con un alto tasso di inattività lavorativa, nelle donne è il 34%". Per Pagni serve un manifatturiero a poco impatto ambientale in grado di insediarsi nei nostri territori. "Bisogna saper progettare uno sviluppo sostenibile basato sull’alta tecnologia e – conclude – si deve provare a sperimentare".

Per la Uil i settori trainanti della provincia non garantiscono continuità lavorativa. "Spesso in agricoltura e in commercio – spiega Federico Capponi, segretario provinciale Uil – abbiamo rapporti lavorativi discontinui. Un aspetto preoccupante è l’assenza di investimenti, soprattutto nel manifatturiero".

Quando si parla di sviluppo bisogna anche guardare le infrastrutture e anche su questo punto la provincia di Grosseto è messa male. "Subiamo il deficit delle infrastrutture stradali e di connettività molto arretrate – spiega Capponi –. Ma c’è di più. Nei settori trainanti come edilizia, agricoltura e commercio c’è richiesta di lavoro ma spesso non si trovano le figure professionali. Fondamentale è creare sinergie tra il lavoro e gli istituti tecnici superiori, cioè formare fin da giovani le figure professionali specializzate che occorrono".