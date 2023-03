"Zona importante da rivitalizzare Facciamo un tavolo permanente"

"Il centro storico sta morendo. Ma non è ancora giunto il momento del funerale, purché si prenda immediatamente in mano la situazione, senza ulteriori ritardi". Inizia così Carlo de Martis di "Grosseto Città Aperta".

"I dati di Confcommercio sono impietosi, segnalando praticamente un dimezzamento degli esercizi commerciali negli ultimi dieci anni con la cessazione di oltre centocinquanta attività e, quel che maggiormente preoccupa, un trend negativo inarrestabile – aggiunge –. Se aggiungiamo l’annuncio della imminente chiusura del Centro commerciale naturale il quadro è completo".

Poi aggiunge: "L’esistenza di due centri commerciali rappresenta senza dubbio un motivo di straordinaria criticità, ma costituisce un fattore ormai consolidato. Il danno, per intendersi, è stato fatto. Perchè non realizzare un collegamento ciclopedonale con il Parco di via Giotto che ha acquisito una grande capacità attrattiva e favorire un flusso virtuoso tra le due aree?". Secondo De Martis "urgono misure di defiscalizzazione e sostegno agli affitti da concertare con le organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini. Urge, in definitiva, rendere il centro storico realmente vivibile nella sua quotidianità. Più in generale – chiude il consigliere comunale –crediamo che il centro storico abbia bisogno di una sua identità, coerente con l’originalità dell’esperienza socio-culturale grossetana. In questo senso nel prossimo Consiglio comunale, ‘Grosseto Città Aperta’, insieme alla minoranza, presenterà una mozione per istituire un tavolo permanente per il centro storico e articolare un primo pacchetto di proposte concrete".