"Zero", i temi ambientali di Norbet Niessen nel nuovo libro

Temi ambientali e tanto altro sono al centro del libro illustrato "Zero. Il conto alla rovescia" di Norbert Niessen. Oggi alle 18, Norbert Niessen ne parlerà alla libreria QB in piazza della Palma a Grosseto, accompagnato nella presentazione da Alessandro Ramacciotti. È un libro insolito, pensato per il lettore moderno, che trova solo a brevi intervalli, attimi di concentrazione per una lettura "a pillole". L’aspetto grafico è strutturato come una rivista illustrata. Ogni racconto è un episodio a sé stante, una raccolta di piccole storie satiriche sui grandi temi di attualità. Il volume "Zero" offre la più ampia raccolta di illustrazioni su tematiche ambientali e libera dall’ansia di fronte ai cambiamenti climatici, perché, visto dalla dimensione zero, il futuro non fa più paura. "Dicono che sia per i giovani e confesso di essere lusingato dall’idea – ha detto Norbert Niessen –, perché essere ascoltati dai giovani è un grande privilegio". Tutto questo in un libro scabroso, offensivo e politicamente scorretto.