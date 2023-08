zampaglione protagonista

Nuovo appuntamento oggi alle 21,30, ad Orbetello, sulla terrazza della Polveriera Guzman (via Mura di Levante) con l’"Orbetello Jazz Festival". Sul palcoscenico la sonorità del blues grazie al concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone. Federico Zampaglione, cantante e chitarrista (leader dei "Tiromancino"), compositore e regista cinematografico, artista che non ha bisogno di presentazioni, proporrà un repertorio di suoi brani e classici del blues suonando in coppia con lo straordinario pianista e cantante Mario Donatone (voce, pianoforte e tastiere).