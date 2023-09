"World Wellness Weekend a Manciano: 3 Giorni di Benessere alle Terme di Saturnia"

Giunto alla settima edizione, il "World Wellness Weekend" è ormai una realtà consolidata nel panorama internazionale delle iniziative di promozione del movimento e della salute attraverso corretti stili di vita: moltissime le strutture che partecipano non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non poteva mancate Terme di Saturnia Natural Destination, recentemente nominato tra i 5 migliori Destination Spa al mondo da Travel & Leisure. Da venerdì a domenica dunque nel resort ci saranno movimento, benessere e salute termale per tutti. Tra i più potenti antiossidanti naturali, l’acqua delle Terme di Saturnia trasforma letteralmente lo stato di salute della pelle, aiuta a combattere moltissimi dolori osteo-articolari ed è un vero toccasana per le vie respiratorie. stessa. Venerdì dalle 15 alle 16 si potrà anche per familiarizzare con uno sport bellissimo, il Golf, nel campo a 18 buche che si trova proprio all’interno del resort, nell’anno della Ryder Cup e prima degli Open d’Italia del 2024. Sabato dalle 9 alle 18 l’intera area terapeutica termale delle Terme di Saturnia sarà visitabile, insieme al centro prelievi, alla crioterapia e agli ambulatori medici. Domenica alle 15 ci sarà cerimonia "Argillarium" Self-Treatment guidato costituito da un impacco di fango termale estetico.