Al cinema Stella si parla di diritti delle donne con il film "Women Talking - Il diritto di scegliere" di Sarah Polley, in programma fino a domenica. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Miriam Toews, racconta di un gruppo di donne che appartiene a una comunità religiosa isolata e rigida, che subisce ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini. Queste donne si troveranno a dover fare una scelta decisiva: non fare niente, restare e combattere o andare via. Orari: 17 e 21.15. Ingresso: 7 euro.