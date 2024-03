Wellens: "Facciamo squadra"

In prima fila, facendosi portavoce e rendendosi protagonista dell’appello agli allevatori del cavallo maremmano per diffonderlo nel panorama dell’equitazione, è il belga Claude Wellens, esperto del settore equestre.

"Il mio intento – esorta – è capire se c’è interesse a creare una rete per diffondere il cavallo maremmano. Trovare una via per far splendere e sopratutto vendere, ad un maggior bacino di utenza, è più facile se lo facciamo insieme. Questo è il modo per andare avanti. Mi rivolgo agli allevatori, siete interessati a promuoverlo? I cavalli ci sono, belli e qualitativi. Manca la volontà. C’è bisogno di aprire gli occhi, ci sono soggetti perfetti per l’attività agonistica. Proviamo a metterlo nel mercato, apriamo il commercio agonistico amatoriale. Potrebbe essere un buon modo per diffondere la razza maremmana e vien da solo che verrà rilanciata l’equitazione. Lasciamo da parte tutti gli stereotipi, purtroppo creati dietro alla figura di questo bellissimo esemplare. Ciò di cui parlo, sono cavalli per amatori, quindi un livello base. Ed il cavallo maremmano rispecchia queste caratteristiche. Sono diventati più longilinei e le andature sono migliorate. L’evoluzione è stata notevole. A chi mi chiede cavalli da comprare, sono costretto a proporre gite fuori porta e razze estere, anche per ammortizzare i prezzi onerosi richiesti. Ma perché devo cercare cavalli all’estero quando li ho dietro la porta di casa?"

M.V.G.