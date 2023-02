Week end con piste illuminate e feste

I paesi amiatini sono pronti a vivere un ricco weekend di appuntamenti, tutti all’insegna del carnevale. Questa sulle piste del Monte Amiata si torna a sciare anche di notte. A partire dalle 18.30 fino alle 20.30 gli impianti di risalita del prato delle Macinaie aprono di nuovo i tornelli. Due le piste illuminate: la parte finale della Direttissima e la pista del campo scuola le Macinaie. A tutti coloro che si presentano alla biglietteria mascherati è concesso uno sconto sulla tessera e dopo la sciata la serata continua con musica, aperitivi, spuntini, cene e bevute nei locali del Prato delle Macinaie.

Per chi ama la tradizione torna, a Marroneto nel comune di Santa Fiora, torna una nuova edizione del "Carnevale Morto". L’appuntamento è oggi a partire dalle 16. Un evento originale ed ecco come si svolge: i personaggi della storia si riuniscono in piazza Padella alle 16 per fare festa. Il Carnevale, interpretato da un giovane ben vestito, si diverte con la sua combriccola di amici, tra i quali il Gaudente. Ai bordi girano i gobbi, vestiti di stracci logori, che rappresentano la parte più umile del popolo. Il chiassoso corteo si sposta attraverso via della Sabbia, fino a piazza Renaiolo per poi tornare in piazza Padella, dove la festa prosegue fino a quando il Carnevale comincia a sentirsi male e cade a terra agonizzante. A nulla serve l’intervento del dottore: Carnevale è morto. Da qui inizia la farsa tragicomica: l’amico Gaudente si dispera, piange, urla; il prete dà l’estrema unzione e il notaio legge il testamento del Carnevale. Un testamento in cui spesso si fa riferimento ai fatti della vita politica e sociale del paese. Subito dopo inizia il rito del ballo dei gobbi, con i loro grotteschi vestiti, piangono e si disperano intorno al povero Carnevale che, a questo punto, sostituito da un fantoccio, viene adagiato in una bara e portato in giro in una goliardica marcia funebre. Infine, il fantoccio del Carnevale viene bruciato nella piazza. Decisamente di un’altra natura è la quarta edizione del Carnival Party, a partire dalle 22.30, a "Volume" locale di Castel del Piano. Domani, infine, l’appuntamento è ad Arcidosso dove a partire dalle 15 inizierà la manifestazione "L’ape mascherato".

Nicola Ciuffoletti