Webinar gratuito su come fare business negli Emirati Arabi

Nell’ambito delle attività per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese e la creazione di nuove opportunità sui mercati stranieri, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato per domani alle 10 un webinar gratuito su piattaforma zoom: il seminario ha lo scopo di presentare le modalità per fare business negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi del Golfo. Saranno esaminati aspetti legali e fiscali, la costituzione di entità giuridiche e societarie. Inoltre, verranno illustrate le novità 2023 della nuova disciplina del diritto del lavoro negli Emirati Arabi Uniti e nei principali paesi del Golfo.