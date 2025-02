"Voltati" per "Respiri di Bellezza"

Una riscrittura originale del mito greco di Orfeo ed Euridice. È "Voltati", lo spettacolo di e con Luciano Nuzzolese che va in scena oggi alle 17 (prima replica) e alle 18.30 (seconda replica) nella ex chiesa dei Bigi, a Grosseto, nell’ambito della rassegna "Respiri di Bellezza" a cura di "Con.Cor.D.A" nata dalla collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione "Le Mura" e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

La performance inizia dal momento in cui Orfeo si volta verso Euridice per guardarla: un momento fatale. Ma qui, le dinamiche si trasformano, dando voce a una nuova narrativa che sovverte le intenzioni tradizionali. Un atto di introspezione e di lotta non solo fisica, ma anche psicologica ed emotiva.

Luciano Nuzzolese riscrive tutti i presupposti, le intenzioni e le forze che hanno spinto alla realizzazione di questo momento. Euridice chiede a Orfeo di voltarsi. Lo chiede perché sa che Orfeo è sceso agli inferi non per salvarla, non per un atto eroico e di amore disumano, ma per ritrovare se stesso. Focali sono i temi del "viaggio", dell’abbandono, della ripetizione coercitiva come pegno da pagare per l’aver varcato un terreno che nessun essere umano aveva mai varcato prima.