Volontari in azione nelle pinete

La cosa bella è che è nato tutto quasi per scherzo: un gruppo whattsapp di amici, amanti della natura e soprattutto rispettosi dell’ambiente, che settimanalmente si ritrovano nelle zone più abbandonate al degrado (e in Maremma purtroppo non mancano) per pulire dove altri sporcano. Senza soldi o rimborsi, animati solo dalla voglia di tornare a vedere alcune zone di pineta, spiaggia e bosco come erano una volta: senza cartacce, ripulite da quel menefreghismo che purtroppo in questo periodo è sempre maggiore. Il gruppo si chiama "Pulizia Arenile e Pineta" di Grosseto e ha trovato un alleato importante in Wwf Maremma. Un gruppo di persone, che sta aumentando giorno dopo giorno, che si è unito per mandare un segnale forte alle istituzioni perché preservino al meglio un patrimonio di inestimabile bellezza, aggredito dalla sciatteria di tutti coloro a cui non importa nulla di vivere in un ambiente pulito. E le iniziative stanno fioccando: qualche giorno fa il gruppo (circa trenta persone chiamate solo tramite messaggio) si è ritrovato sulla spiaggia di Marina di Grosseto dove sono stati riempiti decine di sacchi tra plastiche e carte abbandonate in spiaggia e in pineta. Molti dei quali arrivati dal mare. Un gesto che si ripeterà anche nelle prossime settimane anche sulle dune delle frazioni costiere, Marina e Principina a Mare. Situazioni queste che si ripetono negli anni senza che le cose vadano a migliorare. Anche quelle zone "preferite" dai maleducati seriali per abbandonare i rifiuti.