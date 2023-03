Voleva suicidarsi Lo salvano i carabinieri

E’ stata, probabilmente, la rapidità di reazione dei carabinieri ad aver determinato la vicenda che ha evitato che una storia di una persona in difficoltà potesse trasformarsi in tragedia. Alcuni giorni fa i militari ricevevano una e-mail da un programma televisivo molto noto, dove veniva segnalato un uomo che manifestava intenzioni suicide. I carabinieri non hanno perso tempo, e risaliti in breve all’indirizzo di casa dell’uomo, sono andati per verificare le sue condizioni. I carabinieri lo hanno trovato in pochissimo tempo: l’uomo era abbattuto e sfiduciato, e non ha negato di aver inviato quella mail, che forse altro non era che una richiesta di assistenza, di aiuto. La persona, messa a suo agio dai militari, ha raccontato di essersi reso conto di essere diventato ormai succube del gioco, ovvero aveva imboccato un tunnel da cui è difficile venire fuori da soli. I carabinieri lo hanno rassicurato, e lo hanno messo subito in contatto con il servizio sanitario pubblico, che lo ha avviato ad un percorso di contrasto alla ludopatia.