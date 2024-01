Voleva fare colazione al bar senza pagare la consumazione. Poi si avvicina a una ragazza e la minaccia: arrestato

È stato arrestato un venticinquenne dopo che per due volte ha tentato di fare colazione senza pagare, minacciando la proprietaria del bar. Come se non bastasse, il ragazzo si è piazzato di fronte a un altro esercizio commerciale, dove lavora un’altra ragazza, che lo aveva, precedentemente, denunciato per stalking e per questo il venticinquenne era sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento. Ad arrestarlo è stata la polizia, il giovane quindi è stato portato in via Saffi a Grosseto. Nell’udienza di convalida la misura del divieto di avvicinamento, al momento della convalida dell’arresto, è stata trasformata in custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato difeso dall’avvocato Mario Fabbrucci.