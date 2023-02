Volante danneggia due auto per evitare un ragazzo che si trovava in strada

Nel primo pomeriggio di ieri, poco prima della 15 in via Abruzzi è accaduto un fatto insolito che ha destato la curiosità di alcuni curiosi: una volante della polizia è andata a finire contro due auto che erano parcheggiate sul lato della strada. Danneggiata davanti la stessa auto della Polizia. Secondo una ricostruzione fatta da parte degli agenti della Polizia municipale, la volante è stata costretta a effettuare una manovra, poi culminata nel danneggiamento delle due auto in sosta, perché all’improvviso è comparso in strada un ragazzo minorenne che era uscito dal giardino pubblico che si trova in via Abruzzi.

La volante per evitare di investirlo è quindi finita addosso alle due auto parcheggiate.

Del resto spesso bambini e ragazzi escono dal giardinetto senza guardare con attenzione la strada.