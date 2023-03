"Vogliamo essere lasciati in pace"

"Perché continua questa persecuzione?". Lo dice il figlio di Giuseppe Di Girolamo, Carmine, che abita nel grossetano. "Queste proprietà di 300mila euro non sono altro che tre locali sotto un palazzo del valore di 10mila euro – ha aggiunto il figlio –. Ho letto che il provvedimento della Direzione Investigativa Antimafia parla di un valore complessivo stimato di 300mila euro, ma non è così. Ho i documenti che provano quello che sto dicendo. Mi hanno sequestrato il conto corrente, hanno indagato sui conti correnti all’estero dove mi hanno accusato di averci ingenti capitali. L’avvocato ha invece dimostrato che su quei conti c’erano solo accreditate le buste paghe". Poi chiude: "A questo punto chiedo di non essere più perseguitato. Sono cresciuto in Maremma e io e mio fratello siamo 2 ragazzi per bene. Siamo venuti a Grosseto per lavorare. Vorremmo essere lasciati in pace. Non abbiamo mai avuto a che fare con la camorra e mio padre è fuori da questi affari da circa 20 anni".