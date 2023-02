"Voglia di visibilità e visione ideologica"

Ha voluto ricapitolare tutta la storia della Diaccia Botrona perchè "la macchina del fango di questi giorni non mi è andata giù. Quando andremo a regime ci saranno anche delle denunce perchè queste cose sono inaccettabili". Francesco Limatola, presidente della Provincia, scende in campo dopo le accuse di Gori (Cinque Stelle) sull’accordo elettorale che sarebbe stato disatteso. "La difesa e la riconquista della Diaccia Botrona – ribadisce Limatola - era uno degli obiettivi della Provincia di Grosseto, e lo stiamo attuando. Le false ricostruzioni che stanno circolando sono figlie di una malsana voglia di visibilità e di una visione ideologica del governo dei territori. A chi chiacchiera rispondiamo con azioni concrete nel segno della difesa di una splendida area naturale e ambientale. Stiamo intanto lavorando al Parco delle bonifiche, riprendendo un vecchio progetto della Provincia con cui stiamo verificando la possibilità di partecipare a un bando appena uscito". "Al momento dell’elezione - continua Elena Nappi, consigliere provinciale delegata all’Ambiente – ci siamo presi l’impegno di interrompere il procedimento di vendita dei terreni ricadenti all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona, nonché quelli contigui ad essa, ma l’iter burocratico di alienazione dei terreni in questione, iniziato con la precedente amministrazione, era pressoché compiuto, mancando esclusivamente la firma notarile dell’atto, per poter pensare di retrocedere completamente senza causare ingenti danni economici all’ente provinciale. Con l’accordo raggiunto con la Fondazione Capellino, aggiungiamo un altro tassello finalizzato alla difesa e valorizzazione della Diaccia".