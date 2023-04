"Vivifiume Ombrone", studenti protagonisti

Ha preso il via l’ottava edizione di Vivifiume Ombrone. L’evento nazionale Uisp è iniziato con la giornata dedicata alle scuole: 40 ragazzi dell’istituto comprensivo di Civitella Paganico si sono ritrovati alla casa del fiume di Paganico. Da qui, dopo una lezione sull’ambiente fluviale, si sono diretti sulle sponde dell’Ombrone per pulirle.

"Una bella giornata di educazione ambientale – afferma Maurizio Zaccherotti, vicepresidente Uisp Grosseto e coordinatore nazionale acquaviva Uisp – per dare il via all’evento più importante per la promozione e valorizzazione del fiume Ombrone. Abbiamo coinvolto i plessi di Arcille e Cinigiano, con le classi prime e seconde – dice l’insegnante Alessio Bacci –. I ragazzi hanno risposto molto bene a questo progetto di conoscenza approfondita del nostro Ombrone".