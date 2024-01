Vivarelli Colonna: "Chi ha investito merita tutela"

Nella questione balneari "la soluzione giusta passa innanzitutto dalla puntuale mappatura degli stabilimenti balneari esistenti. Chi ha lavorato e investito nel turismo balneare merita rispetto e tutela". Ad affermarlo è il sindaco di Grosseto, Vivarelli Colonna. "Una puntuale mappatura – afferma – evidenzierebbe anche la mancanza di un requisito per applicare la direttiva Bolkestein, ossia la scarsità di risorse, di fronte a 8mila chilometri di coste. Si parla di bandi di gara che consentano il riconoscimento degli investimenti fatti. Cioè calcolare quanto si è investito e quanto nel frattempo è stato l’ammortamento, riconoscendo poi all’imprenditore uscente la differenza persa". Il sindaco poi ricorda come la realizzazione di strutture sul demanio marittimo sia permessa solo a titolo di concessione, non di proprietà. "I balneari lo sanno – prosegue Vivarelli Colonna – nonostante ciò hanno sempre messo a rischio il proprio patrimonio per offrire strutture adeguate. Mappare gli stabilimenti con una perizia sugli investimenti fatti garantisce anche equità di trattamento. Il rischio è che multinazionali possano assicurarsi un patrimonio limitato, oggi gestito da imprenditori locali".