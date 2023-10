Vivarelli Colonna a Grosseto: "Mai voluto imporre la mia visione. Democrazia e confronto"

"Non ho mai avuto l’intenzione d’imporre la mia visione delle cose. Ho espresso un pensiero. Può non piacere, certo. E questo lo rispetto. Ma non tollero gli insulti o gli attacchi personali che alcuni mi hanno riservato". Sono le parole di replica del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dopo le critiche ricevute. "La democrazia – dice ancora – è fatta di opinioni, confronto, scelte. L’aver reso pubblica la mia opinione rientra nel quadro democratico tanto caro anche a chi mi critica. Evidentemente tanto caro solo a parole, perché poi si tende a volere il pensiero unico. Come se gli altri non potessero firmare una proposta di legge d’iniziativa popolare, o esprimersi in pubblico".