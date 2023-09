Vittorie e progetti Ambra è già nel futuro "A Parigi proverò i 200"

La stagione di Ambra Sabatini volge al termine, con il culmine ancora sotto gli occhi di tutti della vittoria mondiale di Parigi condita con il record della categoria 100 metri T63. Ma lei vuole continuare a stupire e ha un obiettivo bello piantato davanti a sé: confermarsi anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo l’oro di Tokyo. Adesso è in fase di allenamento a Roma per gli ultimi appuntamenti, poi via alla preparazione per la stagione successiva. Ambra, al suo rientro a Porto Ercole dopo i Mondiali è stata accolta di nuovo dall’intero paese che non l’ha mai lasciata sola e l’ha sempre sostenuta.

Quanto è importante per lei la sua gente?

"Per me è importantissima. Per rendere felici le persone che mi stanno accanto e mi supportano, la mia famiglia, il mio allenatore e tutti quelli che fanno il tifo per me. Porto Ercole è il mio paese e mi è sempre stato vicino, lo ha dimostrato sia nei periodi peggiori che in quelli migliori, dall’incidente alle medaglie".

Ha detto che ci vorrebbe una pista di atletica all’Argentario.

"È tanto che lo dico e che ci spero, finalmente stiamo vedendo spiragli. Qualche sopralluogo è stato fatto al campo delle Piane, lì sarebbe il luogo perfetto perché unirebbe Porto Ercole, Porto S.Stefano, Orbetello, Albinia e tutto il territorio limitrofo. Speriamo che il progetto vada avanti, anche perché la pista più vicina poi è a Grosseto, sarebbe più sicuro per i ragazzi avere una pista vicino casa. Inoltre, quando torno a casa, mi alleno con Jacopo Boscarini in collaborazione con il mio allenatore Pasquale Porcelluzzi".

Prossimo obiettivo Parigi 2024 per provare a confermarsi nei 100 metri. Tenterà l’assalto anche ai 200?

"A ottobre inizierò la preparazione invernale, ma intanto mi alleno e affronterò le prime gare in primavera. Cercherò di dare il massimo e cambieremo qualcosa negli allenamenti. Proverò anche i 200, una bella sfida".

A P.S.Stefano ha fatto la madrina del Palio, per giunta con la vittoria del fidanzato Alessandro Galatolo con il rione Valle. Come ha vissuto quei momenti?

"È stato molto emozionante e ho seguito la preparazione, devo dire che è stata veramente intensa, si sono allenati come per una finale olimpica fino a tarda sera".

Andrea Capitani