Vissani all’Istituto enogastronomico

L’Enogastronomico di Grosseto fa lezione con Gianfranco Vissani. Martedì e mercoledì il noto chef internazionale sarà ospite dell’Istituto enogastronomico di Grosseto, dove effettuerà due giornate in cui terrà una Master Lesson di cucina rivolta agli alunni delle classi quinta enogastronomia e prodotti dolciari. Nel primo giorno la lezione sarà teorica e sarà seguita dal pranzo, mentre nel pomeriggio Vissani effettuerà una lezione pratica con gli alunni del corso serale. La sera, a cena, sarà ospite dell’istituto e il giorno successivo sarà protagonista di una nuova lezione pratica. Questi due giorni, con molta probabilità, saranno seguiti mensilmente da altri incontri in cui lo chef metterà in atto la sua professionalità ed esperienza, impartendo nozioni che saranno di sicuro momenti di grande formazione e studio per gli alunni e, perché no, anche per i docenti stessi.

"L’istituto – commenta la dirigente scolastica professoressa Cinzia Machetti – ringrazia pubblicamente lo chef sottolineando l’importanza dell’evento soprattutto per gli alunni che verranno formati da una personalità tanto prestigiosa". Lo chef Gianfranco Vissani ha raggiunto anche la notorietà televisiva sin dagli anni ’90 per la sua partecipazione a diverse trasmissioni, alcune anche da conduttore, oltre alle ospitate in famosi programmi come Masterchef.