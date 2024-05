Visite ambulatoriali. Aiuti agli anziani

Alla richiesta del sindaco Vanni, di distaccare all’ambulatorio di San Quirico uno dei tre medici che presteranno servizio provvisorio per alcune ore settimanali nel Distretto di Sorano, l’Asl ha risposto che la normativa in materia non lo consente.Pertanto per venire incontro alle esigenze degli anziani e dei malati con particolari patologie, il Comune ha deciso di organizzare un servizio gratuito di trasporto con la Croce Oro di Pitigliano.Per l‘ultima quindicina di maggio sono previsti quattro viaggi andata e ritorno con partenza da piazza della Repubblica: domani con partenza alle 9.15, venerdì con partenza alle 9.45, mercoledì 29 con partenza alle 15.30 e venerdì 31 con partenza alle 14.45. Ogni mezzo della Croce Oro può portare fino a 4 persone. Chi ha bisogno del servizio deve telefonare il giorno prima del viaggio a Pier Luigi Domenichini, consigliere delegato al trasporto sanitario a questo numero 3283616901.