Visita guidata tra miti e leggende del territorio

Una strega dagli occhi di fuoco, una chioccia d’oro e i suoi pulcini, santi, pirati e draghi feroci. Un viaggio nel tempo esplorando la Maremma attraverso le storie e le leggende che hanno ispirato scrittori, ricercatori e poeti; miti e leggende che hanno arricchito il patrimonio immateriale della Maremma. Un percorso nella fantasia dell’uomo e delle mille interpretazioni della natura. Tutto questo (e molto di più) è la visita guidata "Tra realtà, miti e leggende del territorio" che si terrà oggi al museo di storia naturale della Maremma. L’appuntamento è per le 17: gli operatori-guide della cooperativa Maremmagica accoglieranno i partecipanti. La visita guidata inizierà alle 17.15 e si svilupperà, dopo una breve introduzione, fino alle 18.30 lungo il percorso espositivo del museo. "Tra realtà, miti e leggende del territorio" è una visita guidata a tema aperta a tutti: adulti, bambini e famiglie. Per partecipare è necessaria la prenotazione: il costo è di 5 euro (incluso il biglietto d’ingresso al museo). Per prenotare: segreteria @ museonaturalemaremma.it oppure al numero 0564 488571.