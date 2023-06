Visita Guidata Notte al MuseoLab e Collezione Luzzetti a Grosseto

In occasione della speciale apertura serale dei musei nel centro storico di Grosseto ConfGuide Confcommercio Grosseto propone una visita guidata in notturna del MuseoLab e della Collezione Gianfranco Luzzetti: domani alle 21,30 per circa due ore sarà possibile immergersi nella storia medioevale della città e nell’eleganza del barocco fiorentino. Il MuseoLab è nato dalle indagini archeologiche effettuate nel centro storico nei primi anni 2000 dal professor Riccardo Francovich dell’Università di Siena; al suo interno il percorso narrativo si distende secondo un ordine cronologico inverso, esattamente come l’archeologo procede nell’indagare il terreno, ovvero analizzando per primi gli strati più superficiali che corrispondono ad epoche più recenti e procedendo in profondità verso epoche più remote, portando il visitatore a diretto contatto con i materiali conservati. La visita alle magnifiche opere barocche del museo Gianfranco Luzzetti avrà un significato ancora più intenso perché il mecenate che ha donato alla città parte della sua preziosa collezione è mancato in questi giorni, perciò sarà importante fare una riflessione su quanto la bellezza espressa da quadri, sculture ed arredi arricchisca Grosseto e nutra i fruitori del museo.