Visita guidata al Polo museale

Il paese sarà l’oggetto di una visita programma molto particolare. Il centro storico di Arcidosso non è solo uno straordinario esempio di abitato medioevale perfettamente conservato, ma è anche scrigno di cultura che racchiude ben sei esposizioni museali, che verranno presentate domani durante una visita guidata. Il Polo Museale di Arcidosso include raccolte di grande pregio e caratterizzate dall’eterogeinità: dalla Galleria Museo GaMu Artereastra alla Casa dei Secchi e dei Triachi, dal Museo dei Medioevo a quello dedicato a Davide Lazzeretti, dalla Collezione di armi Emo Macheroni al Museo di Arte e Cultura Orientale. Fulcro del Polo Museale è la fortezza aldobrandesca. Per far conoscere i nuovi musei e l’ampia offerta culturale la Proloco di Arcidosso promuove una visita guidata domani alle 10.30; il prezzo è 10 euro ed include il biglietto d’ingresso a tutte le esposizioni. Prenotazione obbligatoria al 366-7472612.