Visita gratuita al Subterraneo con un "focus" su Niccioleta

Prosegue l’iniziativa "Domenica nei Musei di Maremma". Domenica, sarà possibile visitare gratuitamente per l’intera giornata il Museo archeologico Giovannangelo Camporeale, il Museo di San Pietro all’Orto e Subterraneo. Inoltre, alle 14 è in programma una visita guidata gratuita al Museo Subterraneo per partecipare alla quale è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0566 906525 oppure inviando una mail ad [email protected]. La visita guidata dal titolo "La vita in un borgo minerario: storia e società di Niccioleta, dalle origini ad oggi", sarà l’occasione per un focus sulla storia del villaggio minerario che quest’anno celebra l’80° anniversario dall’eccidio nazifascista avvenuto nel giugno 1944 quando furono trucidati 83 minatori.

"L’iniziativa delle domeniche con ingresso gratuito al museo riguarda tutte le strutture museali della rete provinciale, di cui Massa Marittima è capofila – sottolinea Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima – e proseguirà anche nel mese di marzo. Saranno organizzati eventi specifici per scoprire la storia, la cultura e l’arte del nostro territorio attraverso delle porte di ingresso d’eccellenza: i musei. E non è tutto: per i vent’anni della Rete, in dieci strutture museali aderenti, tra le quali il Museo di San Pietro all’Orto e il Museo archeologico Camporeale di Massa Marittima, è stata avviata la sperimentazione del ‘Passaporto della cultura’, un gioco con tanti omaggi culturali che potrà essere richiesto gratuitamente nei musei delle tre aree chiamate dogane: ogni visitatore potrà scegliere un solo museo per dogana dove farsi timbrare il passaporto".