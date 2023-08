Visita del Presidente Giani al Museo della Contea di Santa Fiora

Nei giorni che hanno preceduto Ferragosto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto visita a Santa Fiora, così facendo ha potuto ammirare la robbiana che tenuta in esposizione temporanea e i lavori al nuovo museo della Contea di Santa Fiora. Proprio i lavori in questo periodo estivo sono sospesi e riprendono a fine agosto. Insieme al sindaco Federico Balocchi, Giani è potuto salire sulle impalcature e munito di caschetto giallo ha visto da vicino i lavori al nuovo museo.

"I lavori interni – spiega con un post su Facebook il sindaco Federico Balocchi - sono già ad un buon punto per quanto riguarda il consolidamento delle strutture. Il cantiere del I lotto (parte medievale e torri) è previsto che si concluda a febbraio, poi sarà eseguito l’allestimento. In parallelo, il mese prossimo sarà firmato il contratto per l’appalto del II lotto (palazzo pretorio in pietra), in modo da completare l’intero museo entro il prossimo anno".

L’investimento complessivo è di quasi quattro milioni ed è reso possibile da fondi regionali e fondi solidarietà e coesione. "Realizzeremo – ha concluso il sindaco Balocchi - così a breve uno dei musei più interessanti del sud della Toscana". Questo progetto che vedrà la luce presto è un altro colpo messo a segno dal sindaco Balocchi per la comunità di Santa Fiora, in generale sarà un gioiello da mettere in mostra per l’Amiata in generale.

N.C.