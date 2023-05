Virginia Pagni Una vita dedicata all’attività di famiglia

La festa della mamma è l’occasione per ricordare quelle donne che quotidianamente, con semplicità e impegno, mandano avanti la famiglia e il lavoro. Come Virginia Pagni. Scomparsa nel 2015 all’età di ottantaquattro anni, i follonichesi la ricordano con grande affetto come la storica gelataia della città del golfo. Nata nel 1931, nello stesso anno i genitori David e Rina, venduta una gelateria in piazza Sivieri, ne aprono un’altra sul mare, che diventerà un riferimento per cittadini e i turisti. Alta, di bell’aspetto e sempre sorridente, sin da giovane Virginia sceglie di lavorare nell’attività di famiglia, che manda poi avanti con la sorella Carla, prima in un locale a Pratoranieri e poi in via Bicocchi e nel viale Italia. Sposata con Lido Benedetti, dalla cui unione nascono Grazia e Roberto, Virginia è apprezzata da tutti per la gentilezza e la dolcezza dei comportamenti al pari di quella dei suoi gelati. La signora Pagni ricorda inoltre i gusti e le preferenze di tanti clienti, dal gelato con le amarene servito in coppe di vetro a quello alla Testa di moro, racchiuso nella carta stagnola. Scomparsa dopo una lunga malattia, oggi il suo ricordo vive nell’attività che prosegue con la figlia e i suoi familiari.

Rossano Marzocchi