Violenze sulla moglie Uomo condannato

Due anni e otto mesi di reclusione e 5mila euro di risarcimento. Un uomo di 78 anni è stato condannato per maltrattamenti dal Gup Marzo Mezzaluna nei confronti di una donna di 73 anni, sua ex, dopo una relazione durata più di 30 anni. L’uomo, durante tutti questi anni, offendeva, picchiava e vessava la donna. Una volta la donna fu costretta a farsi medicare al pronto soccorso perchè il suo ex compagno le aveva fratturato una costola con un pugno. La donna, difesa dall’avvocato Ginanneschi, aveva denunciato l’uomo due anni fa. In passato aveva avuto già il divieto di avvicinamento e poi era stato anche arrestato in seguito a minacce di morte. Il processo si è svolto con il rito abbreviato e durante l’interrogatorio l’uomo ha negato tutti gli addebiti dicendo anche di non aver convissuto per trent’anni con la donna accusandola anche di essere inferma di mente. Parole che non gli sono servite ad evitare la condanna del Giudice dell’udienza preliminare.