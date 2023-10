Violenza nel locale, daspo di 2 anni

Il questore di Grosseto Antonio Mannoni ieri ha emesso la misura di prevenzione del divieto di accesso e stazionamento per due anni vicino a locali e ristoranti del comune di Castel del Piano, nei confronti di una persona resasi protagonista di gesti violenti all’interno dei locali stessi e nelle vicinanze. Con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il questore di Grosseto ha disposto il divieto per due anni di avvicinarsi al paese amiatino. Se non rispetta il provvedimento di divieto, il destinatario rischia una condanna da sei mesi a due anni di reclusione oltre ad una multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20 mila euro. Il divieto di accesso alle aree urbane trae origine nel 2017 quando sono state introdotte due misure di prevenzione, in materia di sicurezza delle città volte alla tutela della sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici o aperti al pubblico, ed esercizi pubblici. Ultime novità normative sono intervenute a seguito di un tragico episodio di "movida violenta", che ha destato particolare allarme nell’opinione pubblica. Il riferimento è all’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro. Dall’inizio dell’anno, Il Questore di Grosseto ha emesso 10 provvedimenti di Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane).