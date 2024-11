"Violenza e parità di genere". Appuntamento con "Book Club"

Prosegue "Book Club" a Massa Marittima con l’incontro di domani, alle 17, alla biblioteca comunale dedicato alla "Violenza e parità di genere", studiato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre.

Fra i testi in bibliografia, attinenti al tema dell’incontro, la biblioteca comunale consiglia: "Triste tigre", di Neige Sinno; "Femminili singolari" di Vera Gheno; "Alice ancora non lo sa", della scrittrice Carlotta Fruttero, che sarà ospite in biblioteca "Badii" di Massa Marittima sabaro 23; "Resta solo il fuoco" di Verunschk Micheliny; "Parità in pillole" di Irene Facheris; "Atti di sottomissione" di Megan Nolan; "Stai zitta" di Michela Murgia; "Vittime Mai" di Valeria Fonte; "Il cognome delle donne" di Aurora Tamigio.

La partecipazione ai book club è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni o prenotazioni sarà possibile telefonare allo 0566 906290 – 335 7501826 [email protected]

Ma non finisce la programmazione: i prossimi appuntamenti con "book club", un’iniziativa che sta portando piacevoli risultati sia di presenze che di attenzione alle iniziative, saranno giovedì 21 novembre romanzi storici e noir; 5 dicembre declinare la famiglia; 19 dicembre culture e religioni a confronto; 9 gennaio razzismi; 23 gennaio tempo e memoria.