Violenza di genere Coinvolti mille alunni

Sono stati 922 gli alunni coinvolti di 19 scuole del territorio provinciale, di cui 12 istituti comprensivi e 7 istituti superiori. Sono i numeri del progetto educativo sulla violenza di genere "New Gender Action" che la Provincia di Grosseto da dicembre ad aprile sta portando all’interno degli istituti scolastici con un’azione capillare su tutto il territorio provinciale, da nord a sud, per parlare ai giovani di educazione ai sentimenti e lotta agli stereotipi di genere, attraverso la voce esperta delle operatrici specializzate del centro antiviolenza Olympia de Gouges e degli attori di Anima Scenica Teatro. I ragazzi e le ragazze sono stati accompagnati in una riflessione sulla violenza di genere, attraverso tre diversi momenti: un incontro in aula sulla violenza psicologica e uno sulla prevenzione del reato di revenge porn e poi la performance teatrale "Love story", costituita da quattro diverse scene sul tema della violenza sulle donne. "Ci rivolgiamo alla scuola – spiega il presidente della Provincia, Francesco Limatola – perché la violenza contro le donne non è un fatto episodico ma un problema strutturale. La Provincia agisce come istituzione chiamata a promuovere una cultura di parità per il superamento degli stereotipi di genere. Credo che attraverso questo modo di operare si possa prevenire e a disinnescare all’origine, situazioni di violenza, che potrebbero svilupparsi nel nostro territorio. Inoltre, puntiamo a rendere concreto quello che considero uno degli articoli più belli della nostra Costituzione: l’articolo 3, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge".