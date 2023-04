Violenta lite in casa Aggredisce la compagna e soccorritori: denunciato

Inferno tra le mura domestiche dove, a farne le spese, è stata ancora una volta una donna, vittima dalla violenza cieca del suo uomo. La donna, ma anche un soccorritore sono rimasti feriti dopo una violenta lite scoppiata in un’abitazione a Follonica nella tarda serata di domenica: tutto è iniziato quando al numero unico delle emergenze 112 è stato richiesto l’intervento di soccorso per un’aggressione domestica da parte di un uomo nei confronti di una donna, una coppia di cinquantenni italiani e residenti nella cittadina del Golfo. Da quella casa stavano provenendo urla e rumori incredibili. Tant’è che i vicini si sono preoccupati. I soccorritori sono quindi intervenuti in una casa dove una donna era stata violentemente aggredita dal compagno e ferita in ogni parte del corpo. Al momento dell’aggressione in casa erano presenti anche il figlio di due anni e mezzo della coppia e un altro familiare. Sul posto sono arrivate immediatamente due pattuglie dei carabinieri della Tenenza del Golfo e un’ambulanza del 118. La donna, con evidenti lesioni, è stata portata al pronto soccorso. I carabinieri hanno attivato il "Codice Rosso", ovvero una modifica speciale al codice penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il personale d’emergenza intervenuto ha cercato di calmare l’uomo, in evidente stato di agitazione, per poter soccorrere la donna, ma la situazione si è fatta ancora più accesa perché l’uomo ha cercato di aggredire anche i soccorritori. A questo punto la mamma con il bambino, insieme a una soccorritrice, si sono chiusi a chiave nella stanza da letto e hanno evitato il peggio. L’altro soccorritore, invece, è stato inseguito dall’uomo fino all’ambulanza parcheggiata fuori casa. Nel tentativo di barricarsi dentro il mezzo, l’uomo l’ha raggiunto ferendolo a una gamba con lo sportellone dell’ambulanza. L’uomo è stato poi fermato dai carabinieri e la donna e il bambino sono potuti uscire dalla stanza che era diventata il loro rifugio. Alla donna sono state riscontrate alcune ferite ed è stata curata dal personale medico. Anche i due operatori del 118 hanno riferito ai carabinieri di essersi fatti refertare al pronto soccorso del Misericordia per le lesioni subite durante l’intervento. L’uomo è stato denunciato ma le indagini dei carabinieri proseguono.