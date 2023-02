Vino e olio, grandi prospettive Amiata protagonista in Europa

I vini dell’Amiata vanno in trasferta, più precisamente in Germania. Sta iniziando il momento delle fiere e per alcune realtà amiatine è giunto il momento di prepararsi e iniziare ad organizzare viaggi e degustazioni. Due rossi, Marracone e Anfiteatro, e vini bianchi, Intregona e Ostro, 100% maremmani, biologici e prodotti esclusivamente con energie rinnovabili nella magnifica cornice della Conca d’Oro da Davide Borselli, titolare dell’azienda. Sono questi i vini che, oggi e domani dalle 12 alle 18, saranno protagonisti dell’evento The Italian Taste che si terrà al Forum di Architettura Aedes in Christinenstraße, a Berlino, per essere presentati al pubblico e degustati. Un’altra eccellenza locale, dunque, selezionata all’estero per rappresentare l’Italia non solo attraverso la qualità dei suoi prodotti, ma attraverso la visione di futuro (sempre più sostenibile) che le aziende impiegano nei metodi di coltivazione e trasformazione. Nei mesi precedenti, Poderi Borselli ha ricevuto molteplici riconoscimenti, medaglie d’oro e d’argento anche per i suoi oli extravergini d’oliva DOP e blend nel contesto di concorsi nazionali e internazionali. Poderi Borselli si trova ai piedi dell’Amiata, l’azienda ha sede a Montegiovi nel comune di Castel del Piano e fin dalla sua nascita si è sempre contraddistinta per la filosofia sostenibile adottata in vigna e in cantina.