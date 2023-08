Vinicio Capossela a Castiglione Salirà sul palco del "Calasole live"

Presentato ieri il concertone "Calasole live" in programma mercoledì 30 alle 19, alla spiaggetta della darsena. Sul palco Vinicio Capossela con le sue "Tredici canzoni urgenti", insignito al Premio Tenco 2023 come miglior disco assoluto. L’evento organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto del Consorzio Turistico Maremma Experience sarà a ingresso gratuito. "Il format adottato lo scorso anno – spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – del concertone al Calasole in spiaggia è stato un appuntamento sperimentale risultato vincente che abbiamo deciso di ripetere quest’anno, rendendolo l’evento clou dell’estate. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione che non solo si inserisce tra i protagonisti del cartellone estivo castiglionese ma ne diventa un elemento fisso e portante".

"L’estate castiglionese – aggiunge l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – si arricchisce di un evento di altissimo livello che rende l’offerta di intrattenimento veramente superlativa. Vinicio Capossela è uno degli artisti e polistrumentisti più eclettici del panorama nazionale che saprà regalare momenti di pura emozione e divertimento". "Quest’anno – spiega Giovanni Veronesi – siamo riusciti in un piccolo capolavoro: chiudere la Festa del Cinema di Mare con il concerto di Vinicio Capossela. Un concerto fatto apposta per noi, con riferimenti cinematografici e immagini proiettate. Un concerto di Capossela è una piccola perla nel mondo della musica, che si incastra molto bene nella nostra festa del cinema a Castiglione, altra piccola perla del Tirreno". "Nell’ottica di promuovere Castiglione e più in generale la Maremma, come destinazione turistica ideale, il Consorzio Maremma Experience – aggiunge il presidente Enzo Riemma – da anni collabora con l’Amministrazione comunale nel perseguimento di questo risultato ambizioso. Il Consorzio, da subito entusiasta alla notizia della presenza di Vinicio Capossela quale protagonista dello spettacolo, si occuperà della fornitura di servizi food & beverage per intrattenere ancora più piacevolmente il pubblico che ci aspettiamo intervenga numeroso. Crediamo che la formula innovativa della location e dell’orario di svolgimento, al tramonto, ideata per questo spettacolo contribuisca a rafforzare l’appeal del nostro paese che, così facendo, si rende capace di richiamare un pubblico vasto e variegato".