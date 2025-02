"Vicini alle scuole: un premio speciale"

Negli ultimi anni come AdF abbiamo investito molto nei progetti educativi e aperto sempre di più alle scuole le porte di sorgenti, impianti, sedi e laboratori di analisi, per promuovere la cultura della sostenibilità e della tutela della risorsa idrica. L’acqua è la risorsa più preziosa che ci sia, fonte di vita, e AdF è l’azienda del territorio. Per questo, anche quest’anno, sosteniamo il progetto ’Cronisti in classe’, che in stretto rapporto con le scuole del territorio rende bambini e ragazzi protagonisti di un percorso avvincente e formativo. L’obiettivo è dare a loro l’opportunità di riflettere, scrivere e offrire uno sguardo nuovo sui grandi temi del nostro tempo, in un mondo che troppo spesso si rivela incapace di ascoltarli. Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno mettiamo in palio il premio speciale ’Andare alla fonte – Alla scoperta delle nostre sorgenti’, che andrà ai migliori lavori svolti sul tema dell’acqua, a partire dalle tracce fornite. Noi siamo a disposizione, anche in questi giorni stiamo andando nelle scuole per incontrare gli studenti e rispondere alle loro domande. Le scuole vincitrici saranno accompagnate in visita al Museo dell’Acqua e alle nostre sorgenti sul Monte Amiata, che nel 2024 hanno registrato un nuovo record di presenze con 4.231 visitatori, oltre mille in più rispetto al 2023. L’acqua merita di essere conosciuta, esplorata, gestita con cura e usata con consapevolezza, senza mai darla per scontata. I giovani, in questo senso, sono estremamente attenti alle questioni ambientali e spesso sono anche più sensibili e preparati di noi adulti. A loro dico: l’acqua è il futuro e il futuro appartiene a voi, scrivetelo.