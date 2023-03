Viaggio tra le botteghe con le cartoline d’epoca

Verrà presentata domani alle 10 la mostra documentaria "Viaggio tra le botteghe del Centro attraverso le cartoline e i documenti d’epoca (fine ‘800-1939)", un percorso fortemente voluto e realizzato in collaborazione con Vladimiro Capecchi, collezionista grossetano e presidente del Circolo Filatelico Numismatico Maremmano, ed "Ecista" Tecnologie di fruizione culturale. Si tratta di un viaggio che dalla stazione ferroviaria di Grosseto ci conduce alle porte del Centro storico e prosegue lungo le strade e le piazze, passeggiando di bottega in bottega per ritrovare quei negozi che dalla fine dell’Ottocento popolavano il Centro. Proprio perché fortemente radicate nel tessuto urbano e molto vicine ai cittadini, le botteghe rappresentano un elemento di memoria storica da valorizzare, e una preziosa testimonianza di cultura e tradizione, che è necessario conservare e trasmettere alle future generazioni. Nel percorso espositivo si potranno apprezzare cartoline e fotografie che supporteranno i visitatori nel loro viaggio della memoria, ma soprattutto documenti commerciali, con le loro bellissime carte intestate, e prodotti pubblicitari, disegni di chioschi e insegne, e molto altro per immergersi nel vivace e variegato mondo del commercio tra ‘800 e ‘900. La mostra rimarrà visitabile fino ad agosto, negli orari di apertura dell’Archivio di Stato. L’inaugurazione e presentazione della mostra è ad accesso limitato, su invito. Ci saranno anche altri appuntamenti per i quali è fortemente consigliata la prenotazione che potrà essere effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 45 persone) per telefono al numero 0564 24576, o tramite e-mail all’indirizzo [email protected], indicando numero e nomi dei richiedenti. L’avvenuta prenotazione sarà confermata dal personale o da una e-mail di risposta dell’Archivio.