Viaggio nell’arte col libro di Giustolisi

In "Alla finestra. Sguardi, soglie e fratture tra pitture e cinema" Daniele Giustolisi porta il lettore in una strana galleria di opere in cui la finestra, attraverso il corpo e lo sguardo, schiude la via alla nostra soggettività più intima. Oggi alle 18 al Polo culturale Le Clarisse è in programma la presentazione del libro del giornalista e poeta Giustolisi edito da Industria & Letteratura (ingresso gratuito).

L’evento è organizzato da Edilcommercio, in collaborazione con Fossati Serramenti, associazione Arte Fran e con il patrocinio di Fondazione Grosseto Cultura. Dialogheranno con l’autore del volume, Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura ed Erika Di Felice, architetto e poetessa, mentre il moderatore di questa suggestiva conversazione sarà Alessandro Vergni.

Al termine sarà offerto un brindisi ai partecipanti che accompagnerà l’ascolto di alcune tra le più significative poesie dedicate a finestre e davanzali di ogni tempo. "Una finestra – dicono gli organizzatori – è un’apertura nel muro di un edificio. Lascia entrare il mondo all’interno e consente al nostro sguardo e alla nostra immaginazione di proiettarsi all’esterno. Un elemento architettonico che permette, dunque, un gioco di andata e ritorno di immagini e pensieri".