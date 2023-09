Viaggio nella natura. Due giorni in bicicletta per scoprire il territorio

È tutto pronto, mancano giusto gli ultimi ritocchi, per la due giorni della prima edizione della randonnèe intitolata "Il Viaggio". Il primo evento di comprensorio (cioè che si svolge diffusamente sull’Amiata) organizzato da AmiataBike si svolgerà domani e domenica. Si tratta di una due giorni in bicicletta per avviare le attività di promozione del percorso permanente e prepararsi al primo grande evento del prossimo anno. Per domani l’appuntamento è per i ciclisti "gravel" più appassionati e allenati. Sono infatti in programma circa 150 chilometri e più di 5 mila metri di dislivello. La randonnée rappresenta una sfida avvincente che coprirà quasi tutto il tracciato permanente, offrendo ai partecipanti viste mozzafiato e tratti caratteristici del comprensorio dell’Amiata. Sarà un’occasione per sfidare se stessi e ammirare i paesaggi incontaminati che il nostro territorio offre. Per i meno allenati, sarà possibile percorrere parte de "Il Viaggio" partendo da una qualsiasi delle tappe del percorso dove saranno predisposti i ristori, per ritrovarsi tutti insieme alle 17 circa a festeggiare e brindare. Le tappe saranno certificate sul roadbook personale del partecipante, che sarà consegnato all’iscrizione. La seconda giornata, quella di domenica, sarà invece una "pedalata tra amici", dedicata a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il patrimonio storico e culturale della zona: AmiataBike ASD, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata, condurrà i partecipanti alla scoperta del Parco Minerario in 3 dei suoi siti più suggestivi: la miniera del Siele, quella del Morone e il Cornacchino. "Con una pedalata meno impegnativa - spiegano gli organizzatori - con qualsiasi tipo di bicicletta anche elettrica, ci immergeremo nella scoperta dei siti del Parco Minerario, patrimonio di inestimabile valore, dove storia e natura si fondono in un racconto indimenticabile".

Nicola Ciuffoletti