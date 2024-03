Viaggi e orizzonti, ne parla Agnoloni

Oggi alle 17.30 nella galleria d’arte "Il Quadrivio" di Patrizia Zuccherini, in viale Sonnino 100, a Grosseto, in occasione della rassegna "Sguardi di luce" organizzata dal gruppo culturale EmozionArti, si terrà un incontro con il narratore, saggista e traduttore letterario Giovanni Agnoloni (Premio "La Quercia del Myr" 2023 per la traduzione) sul viaggio come dimensione di ricerca vocazionale e interiore, passando attraverso tutta la sua produzione narrativa e le opere da lui tradotte da molteplici lingue. La riflessione sarà corredata da un ricco campionario di foto dell’autore, scattate in vari Paesi europei e negli Stati Uniti in occasione di residenze letterarie internazionali, festival e numerose altre situazioni che hanno alimentato la sua ispirazione e la sua competenza linguistica. In particolare, toccherà lo spiritus loci e le lingue dei Paesi visitati e l’esperienza della traduzione letteraria, che è essa stessa una forma di scrittura. Scenderà infine nel territorio pre-letterario del suono, evocando anche le importanti considerazioni svolte sulle lingue da Tolkien, filologo ancor prima che grande scrittore, che creò i mondi fantastici al centro della sua intera produzione narrativa partendo dalle lingue antiche che studiava e da quelle immaginarie da lui inventate.

L’ingresso è libero e gratuito.