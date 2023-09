Viabilità, i lavori in via Ciacci

Sono terminati ii lavori in via Maddalena Ciacci di rifacimento della segnaletica in via Maddalena Ciacci. A seguito delle osservazioni di cittadini e commercianti e dopo un periodo di prova di qualche mese, l’amministrazione Comunale di Pitigliano, ha valutato di effettuare alcune modifiche al progetto. Il tratto che va dall’ingresso del campo sportivo fino all’incrocio con via Don Minzoni resterà a doppio senso di marcia; nell’intersezione con via Allende e via Fabriziani (zona ingresso campo sportivo) è stata creata una piccola rotatoria per permettere di accedere in via Allende anche provenendo da via Don Minzoni o per poter tornare indietro e parcheggiare negli stalli a lisca di pesce del campo sportivo.

Giancarlo Carletti