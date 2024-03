Viabilità e sicurezza. La via giusta per la strada

C’è finalmente una svolta per la strada provinciale "Cellena – Selvena" che collega Castell’Azzara con Semproniano e che più in generale serve agli automobilisti di una bella porzione di Amiata che si spostano in Maremma. Il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, ha incontrato a Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani e dopo un colloquio sulle criticità del territorio amiatino è emerso l’impegno della Regione a risistemare questo tratto stradale. "Sono stato a Firenze insieme ad altri sindaci grossetani per un incontro sulle aree interne – commenta Tenci – e durante questa riunione ho approfittato per parlare privatamente con il presidente Giani di una questione molto spinosa e al tempo stesso molto cara per il nostro comune, cioè la strada provinciale che collega Cellena, che si trova nel comune di Semproniano con Selvena che è la nostra frazione. Questo tratto stradale può sembrare secondario ma secondario non lo è in quanto ci confluisce tutto il traffico che dalla nostra zona, non solo gli abitanti nel comune di Castell’Azzara, si sposta verso Grosseto e più in generale verso la Maremma. Ad oggi si trova in uno stato disastroso ed è pericolosa per i viaggiatori. Sono contento che il presidente Giani che già conosceva le criticità di questa strada, si sia impegnato a finanziare la sistemazione del piano viabile".

Il governatore su questa strada aveva già viaggiato oltre un anno fa, quando l’ex sindaco di Castell’Azzara, aveva insistito perché qualche intervento di miglioramento venisse fatto. "Proprio oggi (ieri per chi legge, Ndr) – conclude Tenci – ho contattato anche il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, il quale anche lui si è impegnato a procedere con tutti gli atti necessari per rendere attuabile questo progetto".

Nicola Ciuffoletti