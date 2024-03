Viabilità e problema parcheggi: "Le transenne tolgono posti auto. Va trovata un’altra soluzione"

Continuano a far discutere le ringhiere installate nei giorni scorsi dal Comune in via Martiri d’Ungheria. Le inferriate sono state posizionate in alcuni punti della strada per favorire il passaggio dei pedoni, togliendo però qualche posto auto nei punti più pericolosi. Un lavoro che ha fatto storcere il naso a qualcuno, soprattutto ai residenti, mentre sull’argomento è intervenuto anche il Partito Democratico di Monte Argentario.

"Il problema dei parcheggi all’Argentario, si sa, è annoso – dicono dal gruppo Dem del promontorio –. Ogni amministrazione ha cercato a modo suo di intervenire pensando, progettando, sognando nuovi parcheggi o riallocando quelli esistenti. Il sindaco del fare non poteva sottrarsi a questa sfida e quindi ha deciso di tutelare i pedoni di via Martiri d’Ungheria mettendo delle transenne, guarda caso negli unici spazi fruibili da residenti e dai genitori dei bimbi dell’asilo Charitas. Oggi è un giorno di giubilo perché chi ha pensato di risolvere il problema dei parcheggi ha agito subito, anche prima di pensare che magari ci sarebbero state altre soluzioni in tema di eventuale sicurezza e scorrimento della viabilità. Si sarebbero potute creare aree di sosta sicure o chiedere la presenza di un vigile durante le fermate del minibus dei bambini. Forse a qualcosa si è pensato: magari il sindaco proporrà alle suore di chiedere gli spazi all’Aeronautica, così potranno risolvere il problema dei parcheggi dei genitori dei bambini".

Dal canto suo, il primo cittadino Arturo Cerulli ha spiegato che in questi giorni è stato "piuttosto impegnato e solo adesso ho visionato il lavoro fatto in via Martiri d’Ungheria". Sto parlando – dice il sindaco – delle famigerate transenne. Evidentemente c’è stata una cattiva interpretazione su alcune direttive e molte delle transenne non sono state posizionate nei punti dovuti. Avevo subito detto che le transenne in zona Vecchio Frack sarebbero state rimosse, ma ho visto che il problema è esteso anche ad altre aree. Nei prossimi giorni ci metteremo mano, ma rimane il fatto che alcune transenne rimarranno. A completamento del lavoro verranno anche disegnati degli stalli (per auto forniti di bollino) e verranno poi messi dei dissuasori di velocità. Siamo consapevoli che certe decisioni comportano dei disagi, ma le riteniamo necessarie".

Andrea Capitani