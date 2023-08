Via Roma è un caso Bocciata la mozione "Una destra xenofoba" "E’ uno scippo politico"

Sono state tutte respinte le proposte avanzate da "Grosseto Città Aperta" per restituire sicurezza e vivibilità all’area di via Roma, che va da Palazzo Cosimini alla stazione e ormai da anni sconta una condizione di fortissima sofferenza. "La maggioranza del consiglio comunale - scrive Grosseto Città Aperta - ha ritenuto di non condividere quello che avrebbe costituito un primo pacchetto di strumenti operativi, capace di delineare una vera e propria politica di sicurezza urbana integrata superando la logica emergenziale che fin qui ha qualificato l’azione dell’amministrazione comunale. Un approccio pragmatico aperto ad ogni contributo e volto a risolvere i problemi attraverso soluzioni concrete, che tuttavia si è scontrato nel dibattito consiliare con un approccio dall’altra parte puramente ideologico. Ostaggio di Lega e Fratelli d’Italia, anziché avanzare proposte i consiglieri di maggioranza hanno preferito voltare la testa ai bisogni della città sciorinando il solito repertorio della peggiore destra xenofoba". "Un vile tentativo di scippo politico". Ha replicato così invece Andrea Vasellini, consigliere comunale della lista Vivarelli Colonna Sindaco. "Trovo ridicolo che sia proprio l’opposizione adesso a parlare di vigili di quartiere, quando questo concetto fu presentato per la prima volta basandosi sull’idea di mio padre, Amedeo Vasellini, ex ufficiale dei Carabinieri e responsabile della sezione di controllo del vicinato del centro storico, nonché vice presidente di Confesercenti – aggiunge – Idea che è stata accolta dall’Amministrazione. Nel caso specifico, la mozione presentata da Grosseto Città Aperta è un’offesa non solo all’intelligenza della maggioranza, ma anche ai cittadini, presumendo che questi non abbiano piena consapevolezza di ciò che l’amministrazione sta facendo. Questo rappresenta un segnale evidente della mancanza totale di onestà intellettuale da parte di certa sinistra grossetana".