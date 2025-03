Via Magenta, riapre la scuola materna

I bambini che frequentano la materna del capoluogo sono rientrati nella sede storica, quella di via Magenta. Dopo un importante intervento di messa in sicurezza, ristrutturazione ed efficientamento energetico. Le attività sono state finanziate con un importo complessivo di 430mila euro. I lavori, che hanno previsto il consolidamento delle fondazioni e il ripristino delle pareti murarie lesionate, sono stati realizzati per garantire un ambiente ancora più sicuro e accogliente per i bambini e le bambine del nostro territorio. Sebbene non vi fossero evidenze di rischio imminente di crollo, l’Amministrazione ha ritenuto prioritario intervenire per garantire il massimo livello di sicurezza e qualità degli spazi. "Abbiamo scelto di intervenire con responsabilità e lungimiranza – dichiara il sindaco – perché i nostri bambini meritano il meglio: non solo sicurezza, ma anche spazi adeguati e funzionali".