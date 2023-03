Via Maddalena Ciacci a senso unico Cambia la viabilità in una zona centrale

Il Comune realizzerà l’intervento per trasformare via Maddalena Ciacci a senso unico e riserverà una delle due corsie al passaggio dei pedoni. "Via Maddalena – spiega Alessio Celata, assessore comunale alla viabilità e ai lavori pubblici – non aveva lo spazio necessario per realizzare il marciapiede, abbiamo deciso di ridurre il traffico prevedendo il senso unico e riservando una delle due corsie ai pedoni". L’intervento sarà in due step. "Prima sarà istituito il senso unico nel tratto che va dall’intersezione con via Bruscalupi sino all’intersezione con via Fabriziani. In via Fabriziani sarà invertito il senso di marcia a scendere sulla Sr74. La seconda parte dell’intervento prenderà il via in contemporanea con l’inizio dei lavori del comparto Coop e consisterà nell’istituzione del senso unico nella restante parte di via Maddalena Ciacci, fino all’intersezione con via Don Minzoni". Il sindaco Giovanni Gentili dice: "Abbiamo valutato e quando possibile accolto le istanze che sono arrivate dai cittadini. È stata accolta la richiesta di installare 2 dossi artificiali su via Maddalena Ciacci; di confermare il doppio senso di marcia in via Baldini e di invertire il senso di marcia su via Bruscalupi, nel tratto da via Maddalena Ciacci al parco di Paul Harris; e la creazione di 2 posti destinati alla sosta dei mezzi per il carico -scarico in via Maddalena Ciacci".