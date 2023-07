Via libera dal Consiglio all’ispettore ambientale Avrà compiti di prevenzione, vigilanza e controllo Il Comune di Pitigliano ha introdotto la figura dell'ispettore ambientale per prevenire, vigilare e controllare la corretta gestione dei rifiuti. Il servizio sarà organizzato dal Comune per migliorare la cultura della salvaguardia dell'ambiente.