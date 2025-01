Via libera al campo da basket. Trentamila euro per il primo stralcio

Via libera del Comune al primo stralcio dei lavori che prevede un investimento di 30mila euro per la realizzazione di un campetto da basket in via 8 Marzo ad Orbetello Scalo. L’intervento è pensato per riqualificare un’area all’interno del verde pubblico attrezzato che è priva di un’adeguata delimitazione e ora in disuso a causa delle condizioni fatiscenti, oltre ad non essere adeguatamente collegata con la viabilità e gli spazi pubblici circostanti.

"Un’area – spiega l’assessora alle Politiche giovanili, Silvia Magi – che ho proposto per la riqualificazione in quanto quello spazio mi è sembrato idoneo per la creazione di un’area di aggregazione specificatamente dedicata ai giovani, nel caso concreto attraverso lo sport, per promuovere forme di socializzazione costruttiva delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".

"Questo è solo il primo stralcio – sottolinea il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi –. Con il secondo stralcio, poi, il campo da basket inizierà concretamente a prendere forma, con l’acquisto dei canestri regolamentari e la realizzazione di una rete di protezione tutto intorno al campo, interventi a completamento dell’opera per renderla fruibile. Il primo cantiere sarà allestito entro marzo".

"Ringraziamo i nostri uffici per l’ottimo lavoro – conclude il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti –, in quanto il via libera al primo stralcio dei lavori per la realizzazione del campo da basket a Orbetello Scalo è una prima, importante risposta alla necessità di spazi pubblici dedicati alla socializzazione attraverso le attività sportive da praticare all’aperto, che va ad aggiungersi alla pista di pattinaggio di Neghelli, oggetto negli anni scorsi di un’importante riqualificazione e a cui a breve si sommerà anche il nuovo campo da calcetto, la cui realizzazione è prevista alla Spiaggetta dello stesso quartiere di Neghelli".

Michele Casalini